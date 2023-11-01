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01 ноября 2023 года 19:40

Рубль в первый торговый день месяца подорожал к доллару и евро на фоне подросшей нефти

Москва. 1 ноября. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне укрепившейся нефти.

Курс доллара США составил 92,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,81 руб./EUR1, подешевев на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 82,99 копейки, до 95,02 руб. Курс китайского опустился на 4,6 копейки, до 12,64 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к основным мировым валютам в первый торговый день месяца, отыгрывая заметное укрепление цен на нефть. Поддержку рублю продолжают оказывать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и дальнейшее возможное повышение ключевой ставки уже на декабрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Разница в темпах снижения доллара и евро была обусловлена динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар дорожает на Forex рынке к большинству мировых валют, в том числе, к евро, в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены 1 ноября.

Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 150 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 170 тыс.

"Российская валюта в среду уверенно подорожала как к доллару, так и к евро. Рубль укрепился, несмотря на уже завершившийся налоговый период, что указывает на достаточный объем предложения валюты на рынке. Помогала укреплению рубля и дорожающая нефть. Если говорить о зарубежных новостях, сегодня внимание участников рынка будет направлено на результаты заседания ФРС. Судя по динамике фьючерсов, рынок уверен в том, что ставка в США по итогам сегодняшнего заседания останется неизменной, однако повлиять на рынок может риторика регулятора и то, что скажет глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

"Российская валюта сегодня укрепилась, торгуется в районе 92,5 по отношению к доллару США. Рост рубля во второй половине дня ускорился на фоне значительного подъема нефтяных котировок. В свою очередь, котировки рубля толкают вверх стратегические позитивные фундаментальные факторы. Речь идет, прежде всего, об обязанности российских экспортеров продолжать реализовывать валютную выручку в рамках указа президента, а также жесткой монетарной политики ЦБ", - говорит старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

"Начало нового месяца рубль встретил уверенно. В среду пара "доллар-рубль" снижалась большую часть торгового дня. Ближе к вечеру пара опустилась ниже 92,6 руб. (против открытия дня на уровне 93,4 руб.), что стало минимальной отметкой за день. Локальным пиком для рубля пока остается отметка 91,6 руб., которая была достигнута в самом конце октября. Предстоящий период в первой половине ноябре более наглядно продемонстрирует эффективность механизма принятых мер по обязательной продаже валютной выручки. Ранее, в начале каждого месяца предложение валюты резко сокращалось после завершения налогового периода. На биржевом рынке с низкой ликвидностью такая ситуация приводила к тому, что любой спрос на "токсичную" валюту приводил к резкому ослаблению рубля. При этом в начале ноября дополнительное давление на российскую валюту могут сформировать длинные выходные, в преддверии которых участники рынка предпочитают уходить в защитные активы. Если до конца следующей недели рубль сохранит преимущество, полученное со второй половины октября, то рынок окончательно поверит в эффективность мер по продаже валютной выручки. В этом случае не исключено, что для рубля откроется путь на уровень в 90 по доллару", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть активно поднимаются вечером в среду, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в Соединенных Штатах.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $86,12 за баррель, что на 1,31% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,25%, до $82,03 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 773 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тыс. баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тыс. баррелей и 1 млн баррелей соответственно.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 ноября на 1,2575 рубля, до 93,2801 руб./$1, и увеличил курс евро на 50,2 копейки, до 98,4356 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 1,0231 рубля по отношению ко вторнику и составил 93,2163 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 73,35 копейки и составил 93,1942 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 484,209 млн, из которых $348,572 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 135,637 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 71,43 копейки, до 98,5391 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 5,77 копейки, до 98,2765 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR644,433 млн, из которых EUR133,54 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR510,893 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 октября опустилась на 25 базисных пунктов - до 14,5% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 6 базисных пунктов - до 13,03% годовых, на 3 месяца - повысилась на 7 базисных пунктов, до 11,99% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,85% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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