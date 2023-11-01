Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне повышения UST

Москва. 1 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали небольшие смешанные изменения, несмотря на довольно заметный рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене за день всего на 0,2 базисного пункта, до 62,94% от номинала (их доходность выросла на 0,3 базисного пункта - до 9,95% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году поднялись в цене на 68 базисных пунктов, составив 67,98% от номинала (доходность уменьшилась на 9,6 базисного пункта, до 8,95% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,8 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 14,9 базисного пункта - до 34,09% от номинала (доходность поднялась на 6,7 базисного пункта, составив 15,91% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 0,3 базисного пункта - до 54,94% от номинала (их доходность выросла на 3,6 базисного пункта, составив 31,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали на 2 базисных пункта, понизившись в цене относительно предыдущего торгового дня до 53,63% годовых от номинала (доходность увеличилась на 3,4 базисного пункта и составила 23,75% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене на 0,9 базисного пункта, подорожав до 49,93% от номинала (доходность подросла на 0,8 базисного пункта, до 19,24% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 24,8 базисного пункта, составив 65,58% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор сдерживает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries заметно укрепляются в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены 1 ноября.

Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 150 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 170 тыс.