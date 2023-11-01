Цена барреля нефти Brent, скорее всего, удержится в ноябре в диапазоне $85-88 - SberCIB

Цена барреля нефти марки Brent, скорее всего, удержится в ноябре в диапазоне $85-88, говорится в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Константина Самарина.

" Цена барреля Brent за октябрь снизилась на $6,5, до $85,1, - констатирует эксперт. - На первый план вышла геополитика - инвесторы оценивали вероятность расширения конфликта на Ближнем Востоке и возможную угрозу для товарных потоков нефти из региона. Кроме того, наблюдается сезонное снижение спроса".

Запрет на экспорт бензина из России может остаться в силе в течение 1-2 месяцев, полагает Самарин. Стратег банка не ожидает существенной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и прямых угроз для товарных потоков нефти из региона.

"Вместо геополитики на первый план могут выйти фундаментальные факторы спроса и предложения. В центре внимания также будет встреча ОПЕК+ 26 ноября. В ноябре цены на нефть могут двигаться в интервале $85-88/барр.", - прогнозирует аналитик SberCIB.

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