Рубль в первый торговый день месяца умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне заметно дорожающей нефти

Москва. 1 ноября. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже днем в среду, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 93,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,33 руб./EUR1, подешевев на 51,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,96 копейки, до 95,57 руб. Курс китайского юаня, напротив, повысился на 2,6 копейки, до 12,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в первый торговый день месяца, отыгрывая заметное укрепление цен на нефть. Поддержку рублю продолжают оказывать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и дальнейшее возможное повышение ключевой ставки уже на декабрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Разница в темпах снижения доллара и евро обусловлена динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар дорожает на глобальном рынке к большинству мировых валют, в том числе, к евро, в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены 1 ноября.

Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Банк России может повысить ставку еще на 100 базисных пунктов (б.п.) в декабре, если прогноз регулятора по инфляции в 7,0-7,5% по итогам 2023 года окажется под угрозой, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"По предварительным оценкам Минэко, российский ВВП вырос на 2,8% за 9М23, в том числе более чем на 5% г/г в сентябре, - указывает эксперт. - Это позволяет сделать три вывода: во-первых, экономическая активность не замедлилась в сентябре после последовательного повышения ключевой ставки с середины августа, что указывает на весьма медленную реакцию экономики на ужесточение монетарной политики. Во-вторых, в свете роста ВВП на 2,8% г/г за 9М23 и отсутствия признаков сильного снижения экономической активности в последние месяцы у нас больше уверенности в нашем прогнозе роста ВВП на 3% г/г по итогам года. Третий момент заключается в том, что сильный экономический рост указывает на больший масштаб перегрева экономики и, таким образом, требует от ЦБ РФ большего монетарного ужесточения".

Если прогноз ЦБ РФ по инфляции в 7,0-7,5% по итогам 2023 года окажется под угрозой, то аналитик ожидает повышения ключевой ставки на 100 б. п. на заседании в декабре, а не паузы, как предусматривает базовый сценарий Альфа-банка.

Сильное укрепление российской валюты в ближайшее время маловероятно, но уход курса пары "доллар-рубль" к 90 руб./$1 не исключен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль провел во вторник очень волатильную сессию. К полудню курс пары "доллар-рубль" уходил в район 91,6 руб./$1, но закрытие произошло на отметке 93,4 руб./$1. Таким образом, техническая поддержка по паре 92,5 руб./$1 вновь устояла, что лишь увеличивает ее силу, - пишет эксперт в обзоре. - Сейчас явно видно снижение спроса на валюту со стороны импорта вследствие затухания потребительского спроса из-за высоких кредитных ставок. Но не стоит полагать, что этот процесс будет усиливаться, поскольку без многих зарубежных комплектующих ряд отечественных производств просто не сможет функционировать. По-прежнему на курс рубля будет давить большая и постоянно увеличивающаяся денежная масса. Поэтому сильное укрепление российской валюты мы не ждем, хотя не исключаем уход к 90 руб./$1".

Цены на нефть заметно поднимаются днем в среду на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $86,75 за баррель, что на 2,03% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,23%, до $82,82 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) в октябре сложилась на уровне $81,69 за баррель против $83,2 в сентябре, при этом дисконт к Brent в октябре сузился до $9,44/б против $10,78/б в сентябре.

В частности, котировка Urals NWE CIF Rotterdam в октябре упала до почти $80 за баррель (скидка к Brent сузилась до $11,13/б против $11,83/б в сентябре), котировка Urals Med Aframax CIF Augusta снизилась до $83,4/б (скидка к Brent сократилась до $7,75/б по сравнению с $9,73/б в сентябре).