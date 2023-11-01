Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций AMD и Tesla

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью на уровне $100 за штуку и Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Advanced Micro Devices во вторник представила результаты за 3К23. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,7, превысив прогнозы аналитиков на 3,5%, выручка - $5,8 млрд, также превзойдя ожидания $5,7 млрд. Вместе с тем инвесторов разочаровал слабый прогноз по выручке, - указывают эксперты. - В следующем квартале менеджмент эмитента ожидает выручку в диапазоне $6,07-6,13 млрд, что предполагает ее средний рост на 9% г/г и 5% к/к. Операционная рентабельность составит, по прогнозу AMD, около 51,5%. Вместе с тем эти цифры не оправдали ожидания аналитиков с прогнозом выручки в размере $6,4 млрд".

"Tesla одержала победу в одном из первых в США судебных процессов по делу о причастности компании к авариям со смертельным исходом из-за включенного автопилота. Мы считаем, что новость создает позитивный фон для котировок ее бумаг и благоприятна для репутации эмитента", - отмечают аналитики банка в материале.

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