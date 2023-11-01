"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций ENN Energy до HKD65

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций энергетической компании ENN Energy на 23,5% из-за снижения оценок в секторе и пересмотра прогнозов прибыли - до 65 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует P/E 8,8x 2023e и 7,5x 2024e, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Объем розничных продаж газа ENN Energy в 3К23 вырос на 0,5% г/г (до 5,79 млрд куб. м), долларовая маржа составила CNY0,5/куб. м. За вычетом продаж электростанциям розничные продажи газа увеличились на 4,1% г/г (до 5,69 млрд куб. м). Количество вновь подключенных потребителей - около 365 тыс. Объем продаж направления интегрированной энергетики вырос на 18,3% г/г (до 8,77 млрд кВт.ч). Продажи дополнительных услуг в 1-3К23 увеличились на 38,9% г/г (примерно до 699 тыс. единиц), - указывают аналитики инвесткомпании. - Мы понижаем прогнозы чистой прибыли на 2023 и 2024 гг. на 5,7% и 3,4% соответственно (до CNY7,47 млрд и CNY8,48 млрд) с учетом небольшого лага в переносе издержек на потребителей в жилищном секторе. Акции эмитента торгуются с мультипликаторами P/E 8,4x 2023e и 7,1x 2024e".

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