Акции Аэрофлота выглядят переоцененными - Инвестбанк Синара

Акции "Аэрофлота" выглядят переоцененными, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Матвей Тайц.

"Аэрофлот" раскрыл сильные результаты за 3К23 по РСБУ, - отмечает эксперт. - Выручка выросла на 36% г/г, до 151,9 млрд руб., авиакомпания получила прибыль от продаж в 9,3 млрд руб. против убытка в 9,2 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток снизился на 42% г/г до 13 млрд руб. Ожидаем, что операционная прибыль "Аэрофлота" в целом за год вырастет за счет благоприятной ценовой конъюнктуры и увеличения объема перевозок. Раскрытые результаты за 3К23 могут оказать некоторую поддержку котировкам авиакомпании. Вместе с тем акции национального перевозчика выглядят переоцененными".

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