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01 ноября 2023 года 14:30

Рынок акций РФ днем подрос к 3210п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью, просел "Сургутнефтегаз"

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ днем в среду подрос вслед за нефтью (январская нефть Brent поднялась к $86 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки демонстрируют коррекционные сигналы. Индекс Мосбиржи поднялся к 3210 пунктам во главе с бумагами "Газпром нефти", просели акции "Сургутнефтегаза" на фоне укрепления рубля.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3209,84 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1087,88 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 92,93 рубля (-0,47 рубля), утром курс поднимался до 93,78 руб./$1.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, укрепление рубля оказывает давление на котировки акций экспортеров.

Акции "Яндекса" поддержали сообщения об улучшении технологических возможностей картографического и курьерского сервисов, дополнительный интерес покупателей связан с ожиданием реструктуризации бизнеса и смены юрисдикции компании. На бумаги экспортеров "Сургутнефтегаза" и "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-0,4%) негативно влияет укрепление рубля, так как это снижает их выручку от зарубежных поставок. У "Сургутнефтегаза" в периоды ослабления доллара дешевеет также денежная "кубышка", номинированная в валюте.

Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 1 ноября - диапазон 3170-3220 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1100 пунктов, полагает Чернов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, центральным событием дня выступает заседание ФРС США. Рынки ждут сохранения ставки на прежнем уровне с вероятностью 95%, поэтому основная интрига заключается в сопроводительном послании. Данные по снижению инфляции в ЕС до 2-летнего минимума создают благоприятный фон перед заседанием, однако настроения рынка могут быстро перемениться, если ФРС выступит с более жестким заявлением, чем ожидается.

Фьючерсы на Brent накануне выпали из прежнего торгового диапазона $87-90 за баррель, одновременно раздвинув границы большого "сходящегося треугольника". Если просадка оперативно не будет выкуплена, то снижение может продолжиться с ближайшей поддержкой в районе $83,5 за баррель, полагает эксперт.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, слабость китайской статистики и неуверенная нефть мешают рынку акций РФ подрасти.

В КНР снижается производственная активность, сокращаются экспортные заказы. В Японии рынок позитивно реагирует на решимость Банка Японии сохранять сверхмягкую политику. Рубль вновь делает попытки ослабления. На этом фоне борьба за отметку 3200 пунктов по индексу Мосбиржи продолжается, отмечает эксперт.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи пока не делает попыток прорваться выше 3300 пунктов. Таким образом, широкий боковик 3000-3300 пунктов с промежуточным препятствием 3200 пунктов остается в силе.

В среду внешний фон складывается нейтральным. ФРС США объявит вечером решение по ставке - скорее всего, показатель останется неизменным, но глава Федрезерва предупредит о ее возможном повышении.

"Большой объем ликвидности в экономике РФ будет толкать крупный капитал вкладываться в облигации. Ждем также перетока части средств частных инвесторов из акций в облигации", - отмечает эксперт.

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), но проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 потеряли 0,02-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,4%).

Рынок оценивает действия Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), который в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены 1 ноября. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

На нефтяном рынке днем в среду цены растут после спада накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $85,96 за баррель (+1,1% и -1,5% накануне), декабрьская цена WTI - $81,98 за баррель (+1,2% и -1,6% во вторник). Срок обращения фьючерсов на Brent на декабрь истек с закрытием рынка накануне.

По итогам октября Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 10,8%, при этом первая марка прервала серию из четырех месяцев подряд в "плюсе".

Рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+11,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+10,8%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+6,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+4,9%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+4,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,6%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4%).

Рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,7%, до 3845 рублей за АДР), чья корпоративная схема исторически была выстроена вокруг кипрского юрлица с листингом в Нью-Йорке, проводит масштабную реструктуризацию с выкупом и обменом акций, конечная цель которой - формирование новой холдинговой структуры в РФ.

МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в РФ, опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group (SPB: HHR), которые хранятся вне российской инфраструктуры, этих бумаг по 819,45 руб. за штуку (с учетом 10%-го "налога на выход"), а также предложило обмен на акции МКАО в соотношении 1:1. Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 млн 127 тыс. 144 акций кипрской Headhunter Group PLC., или 20% от общего количества выпущенных бумаг.

Подешевели акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-4,7% и -4% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,2% и -3,8% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-4%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-2,9%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 18,64 млрд рублей (из них 3,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,11 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,55 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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