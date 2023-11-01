"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 36 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 9% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Аэрофлот" опубликовал финансовые результаты за 3К23 по РСБУ. Скорректированная чистая прибыль за 3К23 достигла 17,7 млрд руб. после убытка за 1,6 млрд за 1П23. Третий квартал сезонно самый сильный у российских авиакомпаний благодаря сезону отпусков, но трехкратный рост скорректированной прибыли указывает на существенное оздоровление финансового состояния "Аэрофлота". Компания, скорее всего, закончит 2023 год с убытками, но может выйти на безубыточный уровень раньше наших ожиданий. Мы отмечаем ряд благоприятных факторов для компании, поэтому считаем, что рентабельность, скорее всего, продолжит расти, хотя риски присутствуют", - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.