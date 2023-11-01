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01 ноября 2023 года 14:02
Акции Совкомфлота обладают потенциалом для дальнейшего роста - "Финам"
Акции "Совкомфлота" обладают потенциалом для дальнейшего рост, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". "Совкомфлот" продемонстрировал высокие темпы роста финансовых показателей по итогам 6 месяцев 2023 года за счет роста экспорта российской нефти в Азию по высоким тарифам и наличия долгосрочных контрактов в области транспортировки СПГ и обслуживания шельфовых проектов, - пишут аналитики. - Так, чистая прибыль компании в отчетном периоде составила $496 млн, что выше показателя прибыли за весь 2022 год. Ожидается, что по итогам всего 2023 года "Совкомфлот" получит рекордную чистую прибыль, что позволит компании выплатить щедрые дивиденды. Компания подтвердила намерение сохранить годовые выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14,54 руб. на акцию с текущей доходностью около 12%". Акции "Совкомфлота" находятся в аналитическом покрытии "Финама" с рейтингом "покупать" и целевой ценой 128,3 руб. и остаточным апсайдом в 4,5%, полная доходность с учетом дивидендов - 16,5%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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