ЦБР может повысить ставку еще на 100 б.п. в декабре - Альфа-банк

Банк России может повысить ставку еще на 100 б.п. в декабре, если прогноз регулятора по инфляции в 7,0-7,5% по итогам 2023 года окажется под угрозой, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"По предварительным оценкам Минэко, российский ВВП вырос на 2,8% за 9М23, в том числе более чем на 5% г/г в сентябре, - указывает эксперт. - Это позволяет сделать три вывода: во-первых, экономическая активность не замедлилась в сентябре после последовательного повышения ключевой ставки с середины августа, что указывает на весьма медленную реакцию экономики на ужесточение монетарной политики. Во-вторых, в свете роста ВВП на 2,8% г/г за 9М23 и отсутствия признаков сильного снижения экономической активности в последние месяцы у нас больше уверенности в нашем прогнозе роста ВВП на 3% г/г по итогам года. Третий момент заключается в том, что сильный экономический рост указывает на больший масштаб перегрева экономики и, таким образом, требует от ЦБ РФ большего монетарного ужесточения".

Если прогноз ЦБ РФ по инфляции в 7,0-7,5% по итогам 2023 года окажется под угрозой, то аналитик ожидает повышения ключевой ставки на 100 б. п. на заседании в декабре, а не паузы, как предусматривает базовый сценарий Альфа-банка.

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