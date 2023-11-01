Возможно обновление исторических максимумов котировками золота в обозримом будущем - ПСБ

Возможно обновление исторических максимумов котировками золота в обозримом будущем, драгметалл может стать одним из лучших активов в ближайший год, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки золота во вторник вновь протестировали отметку $2000 за тройскую унцию. С 5 октября цена на драгоценный металл прибавила более 10%, что достаточного много. Основным фактором роста стало обострение конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, дополнительный импульс придали инфляционные ожидания в США. В середине октября они достигли максимального значения с марта 2023 года, - отмечают эксперты в обзоре. - Ключевым событием среды станет заседание ФРС США. Рынки уверены, что Федрезерв оставит ставку без изменений. Потенциально, этот шаг позволит взять паузу и в случае необходимости повысить ее на следующем заседании. В любом случае сильной реакции золота мы не ждем. Учитывая то, что конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, а риски рецессии в США только растут, золото может стать одним из лучших активов в ближайший год. Ожидаем увидеть обновление исторических максимумов в обозримом будущем".

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