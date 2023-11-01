SberCIB сохраняет умеренный оптимизм в отношении перспектив бумаг Polymetal

SberCIB Investment Research сохраняет умеренный оптимизм в отношении перспектив бумаг Polymetal, говорится в комментарии инвестбанка.

"Polymetal представил операционные результаты, а также ряд финансовых показателей за 3К23, - указывают аналитики. - Производство в 3К23 в золотом эквиваленте выросло на 12% г/г. Компания подтвердила годовой производственный план, равный 1,7 млн унций. Объемы реализации в 3К23 оставались ниже объемов производства. Однако компании удалось вдвое сократить разницу между продажами и производством по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка в 3К23 увеличилась на 17% г/г, а EBITDA - более чем в 2,2 раза до $436 млн (рентабельность 52%). Мы позитивно оцениваем результаты Polymetal за 3К23. Рентабельность вернулась на исторический уровень. Кроме того, компания расширила объем раскрываемой информации, что сейчас происходит довольно редко".

На взгляд экспертов инвестбанка, инвестиционный профиль Polymetal по-прежнему строится на решении проблемы корпоративной реструктуризации, что помогло бы повысить оценку компании (коэффициент EV/EBITDA 2024о находится на уровне 3).

По оценкам аналитиков, в текущих котировках заложен дисконт примерно 60% к справедливой цене российских активов Polymetal, и он отражает чрезмерную осторожность инвесторов, обусловленную высокими рисками. "Мы сохраняем умеренный оптимизм относительно перспектив компании. Потенциальные позитивные новости (например, о восстановлении прав российских держателей акций или продаже активов в России по цене выше, чем сейчас ожидает рынок) могут способствовать росту котировок Polymetal", - заключают стратеги инвестбанка.

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