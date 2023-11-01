"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Intuitive Surgical до $310

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций одного из лидеров американского рынка роботизированной хирургии Intuitive Surgical с $365 до $310 за штуку, , сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Эмитент показал высокие результаты в 3К23 на фоне роста числа процедур и развертывания предлагаемых компанией систем da Vinci и Ion, но инвесторов беспокоит потенциальное влияние препаратов снижения веса GLP-1 на объемы бариатрических операций. Тем не менее мы по-прежнему позитивно оцениваем долгосрочные возможности роста роботизированной хирургии. Менеджмент сузил ориентир роста хирургических вмешательств на 2023 год до 21-22% с 20-22%. Средняя оценка повысилась до 21,5% против 18% в 2022 году. Прогнозов выручки и прибыли на акцию компания не дает", - указывают аналитики "БКС МИ".

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