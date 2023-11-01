Акции Роснефти, НоваБев и Polymetal интересны для покупки в ноябре - ПСБ

Акции "Роснефти", "НоваБев" и Polymetal интересны для покупки в ноябре на долгосрочную перспективу, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Бумаги нефтяных компаний сохраняют привлекательность на фоне высоких цен на нефть, но в то же время укрепляющийся рубль несколько усложняет ситуацию. Акции "Роснефти" (цель - 661 руб., доходность 15%) сейчас интересны по причине того, что в ноябре совет директоров компании может дать рекомендацию по дивидендам. Выплаты по итогам I полугодия могут составить около 31 руб. на акцию", - пишет эксперт.

Акции компании "НоваБев Групп" (цель - 7000 руб., доходность 25%) остаются фаворитом аналитиков банка в потребсекторе. У "НоваБев" устойчивое финансовое положение, низкий долг и агрессивная стратегия развития, при этом компания платит хорошие дивиденды, подчеркивается в комментарии. "Акции "НоваБев" выглядят достаточно устойчиво, несмотря на снижение всего рынка, - указывает Головинов. - Кроме того, после весенней дивидендной отсечки бумаги компании" почти 2 месяца никуда не двигались. Если провести параллели с текущим периодом, то акции компании должны вернуться к росту в начале декабря".

На взгляд эксперта ПСБ, бумаги всех золотодобытчиков интересны на фоне сильного роста цен на драгметаллы, который компенсирует укрепление рубля. "Мы выбрали акции Polymetal (цель - 790 руб., доходность 49%) из-за их снижения относительно годовых пиков более чем на 20%, - отмечает Головинов. - Это обусловлено неопределённостью в связи с продажей российских активов. Уверены, что сделка будет закрыта, но на это потребуется от полугода до года. Цена продажи должна оказаться приемлемой, т.к. Polymetal - один из лидеров по корпоративному управлению среди российских публичных компаний. Менеджмент не раз сообщал о том, что интересы акционеров стоят на первом месте. Учитывая текущую безыдейность на рынке, закрепление цен на золото выше $2000/унц. может спровоцировать переток инвесторов в бумаги золотодобытчиков".

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