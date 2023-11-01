Вероятно снижение индекса Мосбиржи на торгах в среду - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в среду, факторов для роста российского рынка акций по-прежнему нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3175 пунктов, которая, по нашим оценкам, будет пройдена без особых проблем. Факторов, которые бы могли вернуть российский рынок к росту по-прежнему нет. Цены на нефть продолжают снижаться, вероятность дальнейшего укрепления рубля остается высокой. Некоторый оптимизм внушают сравнительно небольшие объемы торгов, что свидетельствует о том, что инвесторы пока оценивают ситуацию и не хотят закрывать свои позиции. Это может сдерживать индекс от сильного отката", - пишут эксперты в комментарии.

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