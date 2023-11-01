Рубль может закрепиться в среду у отметки 92,5 руб./$1 - SberCIB

Рубль может закрепиться в среду у отметки 92,5 руб./$1, а нефть будет котироваться около $85 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Похоже, что даже после завершения периода уплаты налогов экспортеры готовы весьма активно продавать валюту в связи с указом об обязательной продаже валютной выручки, - пишут они в комментарии. - Таким образом, в среду рубль, по всей видимости, возобновит рост и закрепится около 92,5 руб./$1".

Январский фьючерс Brent подешевел во вторник на $1,33 до $85,02 за баррель. По мнению экспертов, снижение эскалации на Ближнем Востоке и новости о росте предложения нефти из России оказали давление на котировки. Этим утром нефть торгуется чуть выше закрытия вторника. В центре внимания заседание ФРС США и данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю. Аналитики инвестбанка ожидают, что нефть будет котироваться около $85 за баррель.

"Доходности ОФЗ в среду могут возобновить рост, - полагают в SberCIB. - Минфин предложит на первичном рынке 10-летние ОФЗ-26244 (март 2034) и 18-летние ОФЗ-26238 (май 2041). Предложение сразу двух бумаг с фиксированным купоном может увеличить давление на долгосрочные гособлигации. На этом фоне доходности способны прибавить несколько базисных пунктов в течение дня".

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