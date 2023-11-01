Цены рублевых корпбондов в начале месяца покажут смешанную динамику

Москва. 1 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в начале нового месяца могут показать смешанную и умеренную динамику на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, укрепления рубля и ожиданий вердикта Федрезерва по дальнейшей ДКП, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,7%, но месяц завершили в "минусе". Dow Jones потерял в октябре 1,4%, S&P 500 - 2,2%, Nasdaq Composite - 2,8%. Все три индекса упали по итогам третьего месяца подряд, причем для Dow Jones этот октябрь стал наихудшим с 2020 года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 1 ноября. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные во вторник, показали падение потребительского доверия в Штатах на фоне повышенной инфляции, роста процентных ставок, а также ближневосточного конфликта.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре упал до минимальных за пять месяцев 102,6 пункта с 104,3 пункта в сентябре.

Главный экономист Conference Board Дана Питерсон отметила, что американских потребителей по-прежнему тревожит рост цен в целом, политическая ситуация и рост процентных ставок. Опасения, связанные с войной и конфликтами, увеличились на фоне напряженности на Ближнем Востоке, отметила Питерсон.

В среду на рынках Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

Рынок оценивает действия Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), который в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут после спада накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:45 МСК в среду составила $85,32 за баррель (+0,4% и -1,5% накануне), декабрьская цена WTI - $81,18 за баррель (+0,2% и -1,6% во вторник). Срок обращения фьючерсов на Brent на декабрь истек с закрытием рынка накануне.

По итогам октября Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 10,8%, при этом первая марка прервала серию из четырех месяцев подряд в "плюсе".

Рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 октября выросла вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,195 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,936 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную коррекционную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,27% и составил 105,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,29%, поднявшись до 856,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "НорНикель-БО-001P-01" (MOEX: GMKN) (+1,12%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,94%), "Роснефть 002Р-03" (MOEX: GMKN) (+0,86%) и "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,73%), в лидерах снижения - облигации "Аэрофлот-П01-БО-01" (-0,58%), "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,26%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ 1 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на годовые облигации серии ПБО-001Р-К440 объемом 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,49% годовых, по выпуску предусмотрен один годовой купон. Техразмещение запланировано на 2 ноября.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" 1 ноября начнет доразмещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала. Размещение основного выпуска облигаций серии БО-002Р-03 со сроком обращения 4 года объемом 500 млн рублей завершилось в конце сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 8 ноября начнет размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-04. По выпуску предусмотрена амортизация, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Остальные параметры пока не раскрываются. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей - Российская Федерация в лице министерства финансов.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило спред к ключевой ставке (КС) Банка России 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 20 млрд рублей на уровне 1,1% годовых (или 110 б.п.). Ставка 1-го купона по выпуску, рассчитанная по формуле, значение КС, действующее на 3-й рабочий день предшествующий дате начала купона, плюс 1,1%, установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 октября, техразмещение запланировано на 2 ноября, принять участие в нем смогут только квалифицированные инвесторы. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (номер 4-36241-R-003P-02E).

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило финальный ориентир спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 003P-07R объемом 34 млрд рублей на уровне 130 б.п. Купоны по займу будут квартальными и плавающими. Сбор заявок на выпуск прошел 31 октября, техразмещение запланировано на 7 ноября. В конце августа "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.