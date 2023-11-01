Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет статистика из России, США и Китая:

- Росстат опубликует доклад "Социально-экономическое положение России";

- Решение ФРС США по процентной ставке;

- Производственные индексы PMI в США, России и Китае в октябре;

- Число вакансий на рынке труда в США (JOLTS) в сентябре;

- Отчет ADP по динамике занятости вне сельского хозяйства США в октябре;

- Данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю от EIA.

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