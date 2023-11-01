Возможна консолидация индекса Мосбиржи около 3100-3200п в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможна консолидация индекса Мосбиржи около 3100-3200 пунктов в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник выглядел слабо. Главным локальным фактором давления, на мой взгляд, выступает подъем ключевой ставки до 15%. Этот момент негативен как с точки зрения роста стоимости долга (для старых займов и новых инвестпроектов), так и со стороны справедливых оценок акций компаний, ведь в модели анализа многим инвесторам теперь приходится закладывать более высокую ставку дисконтирования. Кроме того, цены на нефть продолжили снижаться, оказывая дополнительное давление на российские "голубые фишки, - пишет аналитик в комментарии. - По индексу Мосбиржи видим снижение к середине бокового коридора последних месяцев. В ближайшее время возможна консолидация вокруг района 3100-3200 пунктов. Предпосылок к тому чтобы выйти наверх из устоявшегося боковика, пока не наблюдается. Его верхняя граница расположена около 3280-3300 пунктов. Снизу же поддержки находятся на 2990-3020 пунктах".

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