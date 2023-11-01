Укрепление рубля до 90 руб./$1 не исключено - "Алор Брокер"

Сильное укрепление российской валюты в ближайшее время маловероятно, но уход курса пары доллар/рубль к 90 руб./$1 не исключен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль провел в среду очень волатильную сессию. К полудню курс пары доллар/рубль уходил в район 91,6 руб./$1, но закрытие произошло на отметке 93,4 руб./$1. Таким образом, техническая поддержка по паре 92,5 /$1 вновь устояла, что лишь увеличивает ее силу, - пишет эксперт в обзоре. - Сейчас явно видно снижение спроса на валюту со стороны импорта вследствие затухания потребительского спроса из-за высоких кредитных ставок. Но не стоит полагать, что этот процесс будет усиливаться, поскольку без многих зарубежных комплектующих ряд отечественных производств просто не сможет функционировать. По-прежнему на курс рубля будет давить большая и постоянно увеличивающаяся денежная масса. Поэтому сильное укрепление российской валюты мы не ждем, хотя не исключаем уход к 90 руб./$1".

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