Фондовые индексы США завершили октябрь снижением

Фондовые индексы США выросли во вторник, но завершили октябрь снижением. Рынки акций АТР преимущественно растут на торгах в среду. Нефть дорожает в среду утром.

Фондовые индексы США выросли в последний день октября, но месяц завершили в минусе.

Dow Jones Industrial Average потерял в октябре 1,4%, S&P 500 - 2,2%, Nasdaq Composite - 2,8%. Все три индекса упали по итогам третьего месяца подряд, причем для Dow Jones этот октябрь стал наихудшим с 2020 года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 1 ноября. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых.

В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

"ФРС по-прежнему боится ослабить бдительность слишком рано, учитывая, что не может добиться цели по инфляции в последние несколько лет, - отмечает главный экономист Comerica Bank Билл Адамс. - В среду руководство ЦБ, вероятно, даст понять, что готово вновь поднять ставку, если инфляция в США отклонится от текущей нисходящей траектории".

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 мск, а в 21:30 мск начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные во вторник, показали падение потребительского доверия в Штатах на фоне повышенной инфляции, роста процентных ставок, а также ближневосточного конфликта.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре упал до минимальных за пять месяцев 102,6 пункта с 104,3 пункта в сентябре.

Главный экономист Conference Board Дана Питерсон отметила, что американских потребителей по-прежнему тревожит рост цен в целом, а также на продукты питания и бензин в частности.

"Потребители также высказывали обеспокоенность политической ситуацией и ростом процентных ставок. Опасения, связанные с войной и конфликтами, увеличились на фоне напряженности на Ближнем Востоке", - заявила Питерсон.

Стоимость акций Pinterest Inc. (SPB: PINS) подскочила на 19% по итогам торгов во вторник после почти 16%-го скачка днем ранее. Компания, владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале 2023 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 11%.

Бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. подешевели на 6,7%, несмотря на сильные результаты компании за минувший квартал. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 года на 37%, выручку - на 12%. Скорректированная прибыль и выручка Caterpillar превзошли прогнозы рынка. Хуже ожиданий оказалась только выручка в сегменте оборудования для добывающих отраслей.

Caterpillar заявила, что в четвертом квартале ее выручка будет "немного выше", чем годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов предполагает рост этого показателя на 5,1%.

Капитализация Amgen (SPB: AMGN) Inc. опустилась на 2,9% к закрытию рынка. Чистая прибыль этой биотехнологической компании в третьем квартале упала на 19%, а ее выручка не оправдала прогнозов рынка.

Бумаги JetBlue Airways Corp. упали в цене на 10,5%. Результаты авиакомпании за третий квартал, а также ее прогноз на четвертый оказались хуже ожиданий рынка.

Стоимость акций Ford Motor (SPB: F) Co. выросла на 1,4% вслед за повышением рейтинга компании агентством S&P Global до "BBB-" с "BB+". Агентство вернуло автопроизводителю рейтинг инвестиционного уровня, объяснив это повышением рентабельности операций и финансовой гибкости компании.

Капитализация Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW), работающей в сфере финансовых и брокерских услуг, поднялась на 2,5% на информации о том, что компания начала ранее объявленное сокращение рабочих мест с целью снижения расходов.

Цена акций WeWork Inc. упала на 11,6% по итогам торгов. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что этот коворкинговый сервис намерен объявить о банкротстве. По данным источников, WeWork подаст заявление в суд в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США уже на следующей неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 123,91 пункта (0,38%) и составил 33052,87 пункта.

Значеине Standard & Poor''s 500 увеличилось на 26,98 пункта (0,65%) - до 4193,8 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 61,75 пункта (0,48%) и составил 12851,24 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают макроэкономическую ситуацию.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 0,2%, гонконгский Hang Seng - теряет 0,1%.

Рынок оценивает действия Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), который в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.

В Гонконге существенный рост демонстрируют акции Li Ning Co. (+4%), Xinyi Solar Holdings (+3,3%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (+3%) и Budweiser Brewing Co. (+2,6%).

Между тем котировки бумаг Haidilao International Holding снижаются на 10,8% (лидер падения), Lenovo - на 2,8%, Trip.com и Wuxi Biologics - на 1,8%, JD.com Inc. (SPB: JD) и BYD - на 1,7%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,4%, China Merchants Bank - на 1,2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет в ходе торгов на 2,2%.

Лидерами роста в Токио в среду выступают бумаги Mitsubishi Electric (+14,6%), Murata Manufacturing (+9,9%), Mitsubishi Chemical Group (+9,7%), Daiwa Securities (+8,9%) и Mitsubishi Logistics (+8,4%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi увеличивается на 0,9%.

Рынок оценивает опубликованные в среду данные о внешнеторговом балансе страны за октябрь. В прошлом месяце неожиданно был зафиксирован его профицит в размере $1,64 млрд против дефицита в $6,72 млрд годом ранее. Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, прогнозировали дефицит в $2 млрд. Положительное сальдо отмечается уже пятый месяц подряд.

Экспорт вырос впервые с сентября 2022 года - на 5,1%. Импорт упал девятый раз в этом году - на минимальные с марта 9,7%. Аналитики ожидали в среднем роста на 5,5% и спада на 4,3% соответственно.

Котировки акций Samsung Electronics повышаются на 2,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 с открытия рынка прибавил 0,9%.

Акции BHP Group подорожали на 1,6%, Rio Tinto - на 2,4%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после падения по итогам прошлого месяца.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляет $85,25 за баррель, что на $0,23 (0,27%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на $1,33 (1,5%) - до $85,02 за баррель. Фьючерсы на декабрь, чей срок обращения истек с закрытием рынка накануне, обесценились на $0,04 (около 0,1%) - до $87,41 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,12 (0,15%) и составили $81,14 за баррель. По итогам прошлой сессии они потеряли $1,29 (1,6%) и составили минимальные с 28 августа $81,02 за баррель.

По итогам октября Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 10,8%, при этом первая марка прервала серию из четырех месяцев подряд в плюсе.

Рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в 17:30 мск среды.