Существуют риски снижения цены нефти до $83,5/барр. - БКС Экспресс

Существуют риски снижения котировок нефти марки Brent до уровня ближайшей поддержки на $83,5 за баррель, сообщается в материале аналитиков БКС Экспресс.

"Цены на нефть во вторник продолжали снижаться, движимые постепенным распадом "ближневосточной премии" в котировках. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent экспирируется, за счет чего спред между ближними контрактами на Brent и WTI пришел в норму в районе $4. Центральным событием среды может стать заседание ФРС США. Рынки ждут сохранение ставки на прежнем уровне с вероятностью 95%, поэтому основная интрига заключается в сопроводительном послании. Данные по снижению инфляции в ЕС до двухлетнего минимума создают благоприятный фон перед заседанием, однако настроения рынка могут быстро перемениться, если ФРС выступит с более жестким заявлением, чем ожидается, - указывают эксперты в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник вышли из прежнего торгового диапазона $87-90 за баррель вниз, одновременно раздвинув границы большого сходящегося треугольника. Если просадка оперативно не будет выкуплена, то снижение может продолжиться. Ближайшая поддержка расположена в районе $83,5 за баррель".

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