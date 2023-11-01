.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Существуют риски снижения цены нефти до $83,5/барр. - БКС Экспресс
.
01 ноября 2023 года 09:22
Существуют риски снижения цены нефти до $83,5/барр. - БКС Экспресс
Существуют риски снижения котировок нефти марки Brent до уровня ближайшей поддержки на $83,5 за баррель, сообщается в материале аналитиков БКС Экспресс. "Цены на нефть во вторник продолжали снижаться, движимые постепенным распадом "ближневосточной премии" в котировках. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent экспирируется, за счет чего спред между ближними контрактами на Brent и WTI пришел в норму в районе $4. Центральным событием среды может стать заседание ФРС США. Рынки ждут сохранение ставки на прежнем уровне с вероятностью 95%, поэтому основная интрига заключается в сопроводительном послании. Данные по снижению инфляции в ЕС до двухлетнего минимума создают благоприятный фон перед заседанием, однако настроения рынка могут быстро перемениться, если ФРС выступит с более жестким заявлением, чем ожидается, - указывают эксперты в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник вышли из прежнего торгового диапазона $87-90 за баррель вниз, одновременно раздвинув границы большого сходящегося треугольника. Если просадка оперативно не будет выкуплена, то снижение может продолжиться. Ближайшая поддержка расположена в районе $83,5 за баррель". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
01 ноября 2023 года 19:01
Москва. 1 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали небольшие смешанные изменения, несмотря на довольно заметный рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно. читать дальше
.01 ноября 2023 года 19:00
Цена барреля нефти марки Brent, скорее всего, удержится в ноябре в диапазоне $85-88, говорится в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Константина Самарина. " Цена барреля Brent за октябрь снизилась на $6,5, до $85,1, - констатирует эксперт. - На первый план вышла геополитика -... читать дальше
.01 ноября 2023 года 18:40
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91,4-93,4 руб./$1 в краткосрочной перспективе - РСХБ
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91,4-93,4 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "На фоне введения мер валютного контроля за репатриацией и продажей валютной выручки, продолжающегося ужесточения... читать дальше
.01 ноября 2023 года 18:24
Котировки золота могут вырасти до $2080 за тройскую унцию в ноябре при дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, полагает аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова. "Конфликт на Ближнем Востоке усилил интерес инвесторов к защитным активам. С начала конфликта золото подорожало... читать дальше
.01 ноября 2023 года 18:03
алитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций американского производителя медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific с прогнозной стоимостью $64,1 за штуку на сентябрь 2024 года (что предполагает потенциал роста 25,2% от текущего уровня) и американской... читать дальше
.01 ноября 2023 года 17:44
Возможно укрепление рубля до уровня 85 руб./$1 в ноябре с возвратом к 90 руб./$1 в декабре текущего года, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research. "Высокие цены на нефть в сочетании с обязательной продажей валютной выручки и ограничением на вывод средств от продажи... читать дальше
.01 ноября 2023 года 17:18
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) сохраняют инвестиционную привлекательность и являются отличной ставкой на дивиденды, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин. "Эмитент сообщил, что 4 декабря ВОСА рассмотрит вопрос о допэмиссии по закрытой подписке в рамках уже... читать дальше
.01 ноября 2023 года 16:54
SberCIB Investment Research рекомендует "держать" бумаги HeadHunter, они оценены справедливо, сообщается в материале старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина. "Компания предложила определенным акционерам выкупить их бумаги или обменять на вновь выпущенные акции, затем в... читать дальше
.01 ноября 2023 года 16:33
ижение ключевой ставки Банка России вероятно не ранее второго квартала следующего года, при этом в силу возможного замедления экономики ориентироваться на возврат к уровню 10% годовых можно до конца 2024 года, полагают аналитики Росбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
.01 ноября 2023 года 16:10
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью на уровне $100 за штуку и Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Advanced Micro Devices во вторник представила результаты за... читать дальше
.01 ноября 2023 года 15:46
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 54 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 37,2%, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Отраслевой транспортный индекс Московской биржи с недавнего пика в сентябре... читать дальше
.01 ноября 2023 года 15:38
Рубль в первый торговый день месяца умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне заметно дорожающей нефти
Москва. 1 ноября. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже днем в среду, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно дорожающей нефти. читать дальше
.01 ноября 2023 года 15:22
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций энергетической компании ENN Energy на 23,5% из-за снижения оценок в секторе и пересмотра прогнозов прибыли - до 65 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует P/E 8,8x 2023e и 7,5x 2024e, сообщается в обзоре... читать дальше
.01 ноября 2023 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг акций Группы "Самолет" на уровне "лучше рынка", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Застройщики РФ продемонстрировали впечатляющие результаты за III квартал на фоне повышенного спроса на ипотеку, - отмечают аналитики. - Среди представителей отрасли мы... читать дальше
.01 ноября 2023 года 14:40
Акции "Аэрофлота" выглядят переоцененными, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Матвей Тайц. "Аэрофлот" раскрыл сильные результаты за 3К23 по РСБУ, - отмечает эксперт. - Выручка выросла на 36% г/г, до 151,9 млрд руб., авиакомпания получила прибыль от продаж в 9,3 млрд руб. против убытка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.