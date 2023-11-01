Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $43 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

"Pfizer отчиталась за третий квартал хуже ожиданий инвесторов. Скорректированный убыток на акцию составил $0,17. Нековидный бизнес демонстрирует улучшение результатов благодаря запуску новых продуктов. Этот фактор продолжит позитивно влиять на выручку в ближайшие кварталы. Рентабельность ожидаемо оказалась под разовым давлением ввиду изменения схемы закупок ковидных продуктов. Годовой прогноз подтвержден и уточнен в рамках ожиданий, - указывает эксперт. - Мы по-прежнему ждем поглощения Seagen, разрешение на которое дал европейский регулятор. Эта сделка должна укрепить онкологический сегмент (минус 6% г/г) Pfizer, большинство продуктов в котором демонстрируют снижение выручки. Менеджмент эмитента прогнозирует закрытие сделки в конце 2023-начале 2024 года".

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