Рубль стабилен к доллару и юаню в ожидании ярких стимулов к движению

Москва. 1 ноября. Доллар США немного снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется в ожидании заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,27 руб./$1 (-13 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,25 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,6 коп. - до 12,691 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль удерживается на нейтральной позиции в условиях отсутствия ярких стимулов к движению. Нефтяные котировки чуть заметно подрастают, мировые рынки капитала колеблются в слабом плюсе. Фактор поддержки от компаний-экспортеров, активно продававших выручку для налоговых выплат в конце октября, завершил свое действие. Теперь глобальные инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) - они будут подведены 1 ноября.

Фондовые индексы США выросли в последний день октября, но месяц завершили в минусе. Так, Dow Jones Industrial Average потерял в октябре 1,4%, S&P 500 - 2,2%, Nasdaq Composite - 2,8%. Все три индекса упали по итогам третьего месяца подряд, причем для Dow Jones этот октябрь стал наихудшим с 2020 года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров направлено на заседание ФРС - инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых.

В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

"ФРС по-прежнему боится ослабить бдительность слишком рано, учитывая, что не может добиться цели по инфляции в последние несколько лет, - отмечает главный экономист Comerica Bank Билл Адамс. - В среду руководство ЦБ, вероятно, даст понять, что готово вновь поднять ставку, если инфляция в США отклонится от текущей нисходящей траектории".

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 мск, а в 21:30 мск начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные во вторник, показали падение потребительского доверия в Штатах на фоне повышенной инфляции, роста процентных ставок, а также ближневосточного конфликта.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,21 за баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,1 за баррель, что на 0,1% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду подрастают. Японский Nikkei 225 прибавляет 2,13%, китайский CSI300 растет на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 0,08%, южнокорейский Kospi - на 0,97%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,67%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,17%.