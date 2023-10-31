Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали слабую смешанную динамику на фоне повышения UST

Москва. 31 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали небольшие смешанные изменения, несмотря на возобновление повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене за день всего на 0,1 базисного пункта, до 62,94% от номинала (их доходность выросла на 0,2 базисного пункта - до 9,94% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году опустились за день на 0,1 базисного пункта, составив 67,25% от номинала (доходность увеличилась на 0,2 базисного пункта, до 9,06% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5,3 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 28,1 базисного пункта - до 34,19% от номинала (доходность опустилась на 11,1 базисного пункта, составив 15,86% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 4,6 базисного пункта - до 54,98% от номинала (их доходность выросла на 7,8 базисного пункта, составив 31,37% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали на 21,8 базисного пункта, упав в цене относительно предыдущего торгового дня до 53,48% годовых от номинала (доходность увеличилась на 15,6 базисного пункта и составила 23,82% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене на 23,2 базисного пункта, подорожав до 49,9% от номинала (доходность снизилась на 9,7 базисного пункта, до 19,24% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 26,4 базисного пункта, составив 65,58% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор сдерживает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries возобновили во вторник повышение в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 31 октября - 1 ноября.

Рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам этого заседания на уровне 5,25-5,5% годовых. Инвесторы также полагают, что председатель ФРС Джером Пауэлл не станет исключать вероятность еще одного повышения ставки до конца года.

Важнейшим фактором для рынка будут детали плана заимствований Минфина США на этот квартал, который, как ожидается, будет опубликован в среду. Накануне ведомство дало понять, что его потребности в заимствованиях в четвертом квартале могут оказаться ниже, чем предполагалось ранее. Это привело к снижению доходностей US Treasuries.