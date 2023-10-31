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31 октября 2023 года 19:38

Рубль по итогам волатильных торгов вторника упал к основным валютам, развернувшись вниз после обновления максимумов с середины лета

Москва. 31 октября. Доллар США, евро и китайский юань отыграли падение первой половины дня и сумели умеренно подорожать на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль растерял рост в ходе волатильной сессии, в итоге умеренно подешевел к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли игроками в последний торговый день месяца.

Курс доллара США составил 93,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар опускался ниже 92 руб. впервые с 1 августа. Евро к этому времени стоил 98,84 руб./EUR1, подорожав на 20 копеек. Ранее евро опускался до отметки 97,42 руб. впервые с 5 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 38,84 копейки, до 95,85 руб. Курс китайского юаня поднялся на 4,5 копейки, до 12,69 руб. Ранее юань падал ниже 12,5 руб. впервые с 11 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к основным валютам в ходе волатильных торгов вторника, умеренно подешевел в парах с ними на фоне фиксации прибыли после достижения максимальных отметок к доллару, евро и китайскому юаню в первой половине дня. Поддержку рублю оказывали растущие цены на нефть и остаточный спрос на рублевую ликвидность, наблюдавшийся в рамках налоговых выплат октября.

Кроме того, поддержку рублю продолжали оказывать неожиданное повышение Банком России ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 15%, в прошлую пятницу, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в первой половине вторника рубль уверенно укреплялся к основным валютам, доллар отступал к отметке 91,6 руб. Однако в течение дня российская валюта растеряла достигнутые преимущества и перешла к умеренному ослаблению.

"Движение умещается в рамки внутридневной волатильности и обусловлено локальными изменениями баланса факторов. Налоговый период завершился, теперь рубль может опираться в основном на эффект от обязательных продаж валютной выручки экспортерами согласно установленному нормативу. Рост предложения валюты способен более или менее комфортно удовлетворить спрос на иностранную валюту. Поддержку рублю оказывает и эффект от монетарной жесткости ЦБ. Также отметим, что сам доллар дешевеет к остальным валютам на фоне снижения геополитических опасений. С технической точки зрения пробой уровня 92,5 руб. за доллар открывает путь на 90 руб., но на практике рублю может быть непросто добраться к этой отметке - текущие движения говорят о высокой активности покупателей валюты. Полагаем, что краткосрочно доллар может курсировать вблизи текущих уровней", - говорит Бахтин.

"На российском валютном рынке сегодня наблюдалась повышенная волатильность. Рубль в течение дня опускался ниже отметки 92 руб. по отношению к доллару США, но во второй половине дня вернулся выше отметки 93 руб. Повышенная волатильность, вероятно, была связана с завершением налогового периода, который в последнее время значительно поддержал национальную валюту. Тем не менее, фундаментальные факторы остаются на стороне рубля. В частности, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, который на прошлой неделе в очередной раз поднял ставку", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером во вторник, трейдеры ждут данных о недельной динамике запасов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК во вторник составляет $87,86 за баррель, что на 0,48% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,62%, до $82,86 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) в 20:30 МСК вторника опубликует данные о динамике нефтяных запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 27 октября. Эксперты в среднем ожидают их рост на 1,601 млн баррелей, отмечает Trading Economics. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго США.

Тем не менее ожидания увеличения американских резервов остаются в тени опасений в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 ноября на 1,2209 рубля, до 92,0226 руб./$1, и уменьшил курс евро на 68,19 копейки, до 97,9345 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 1,0889 рубля по отношению к понедельнику и составил 92,1932 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 79,08 копейки и составил 92,4606 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 066,441 млн, из которых $664,98 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 401,461 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 83,28 копейки, до 97,8248 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 45,26 копейки, до 98,2188 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR560,826 млн, из которых EUR149,896 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR410,93 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 31 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 950 млрд рублей (при лимите 1 трлн 950 млрд рублей и спросе 1 трлн 988,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 октября, банки разместили 1 трлн 562,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 562,4 млрд рублей) в среднем по ставке 12,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 октября поднялась на 208 базисных пунктов - до 14,75% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 7 базисных пунктов - до 12,97% годовых, на 3 месяца - повысилась также на 7 базисных пунктов, до 11,92% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,81% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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