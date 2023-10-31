Вероятно колебание котировок нефти у отметки $90/барр. до конца текущей недели - Альфа-банк

Вероятно колебание котировок нефти марки Brent у отметки $90 за баррель до конца текущей недели, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка.

"Цены на сырую нефть снижаются на фоне трансформации вооруженного противостояния в секторе Газа в вялотекущий конфликт, - отмечают эксперты банка. - Мы предполагаем, что на этой неделе цены на нефть марки Brent будут колебаться у отметки $90 за баррель, поскольку Израиль занял сдержанную позицию в отношении планов по дальнейшему наступлению в секторе Газа, постепенно усиливая свою военную активность в этом районе. Несмотря на то, что на данный момент сохраняются значительные риски дальнейшего разрастания конфликта, мы рассчитываем на то, что география расширения израильско-палестинского конфликта существенным образом не изменится на этой неделе".

Тем не менее, аналитики не исключают соизмеримого роста волатильности на рынке нефти, что предполагает внутридневные колебания цен вплоть до $2-3 за баррель. "Учитывая это, мы предполагаем, что на этой неделе цена на нефть марки Brent может закрепиться в диапазоне $87-92 за баррель. При этом мы также видим значительные риски их снижения в преддверии публикации объемного пакета макроэкономических данных США и решения ФРС по размеру ключевой ставки", - прогнозируют в Альфа-банке.

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