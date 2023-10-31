Мосбиржа, Юнипро и Интер РАО - главные бенефициары роста процентных ставок - "Тинькофф Инвестиции"

"Московская биржа", "Юнипро" и "Интер РАО" являются главными бенефициарами роста процентных ставок среди российских компаний, говорится в комментарии аналитиков "Тинькофф Инвестиций".

"Неожиданное повышение ключевой ставки ЦБ сразу на 200 б.п. напугало рынок, - пишут эксперты. - Рост ставки, как правило, оказывает серьезное давление на рынок акций, инвесторы, видят альтернативные возможности получения более высоких доходностей, вкладываясь в облигации и фонды денежного рынка, сама же экономика начинает замедляться. Тем не менее, в России есть эмитенты с большим запасом денежных средств или особенной бизнес-моделью, акции которых более устойчивы к росту ставок или даже выигрывают от этого. В частности, это "Московская биржа", "Юнипро" и "Интер РАО".

"Московская биржа" - самый очевидный бенефициар роста процентных ставок в экономике, подчеркивают аналитики. По итогам второго квартала 2023 года доля процентных доходов в структуре операционных доходов компании составляла больше 40%. Остатки средств клиентов на счетах "Мосбиржи" довольно стабильны. Теперь, после повышения ставки до 15%, "Мосбиржа" будет размещать их под еще более высокий процент.

"Компания "Юнипро" к концу первого полугодия 2023 года накопила 41 млрд руб. на краткосрочных депозитах, - указывают в "Тинькофф". - Дело в том, что с прошлого года она не может платить дивиденды из-за контролирующего акционера из недружественной юрисдикции. Кроме того, на балансе у "Юнипро" отсутствуют кредиты. Поэтому на фоне роста ключевой ставки компания может увеличить чистую прибыль за счет процентных доходов на 7% по сравнению с первым полугодием".

Эксперты ожидают, что со временем компания окажется под контролем российских акционеров, что приведет к выплате очень высоких дивидендов из нераспределенной прибыли.

"У энергетического гиганта "Интер РАО" около 235 млрд руб. на краткосрочных депозитах,- подчеркивают аналитики. - При сохранении ключевой ставки на текущих уровнях это может принести компании почти 15 млрд руб. процентных доходов за второе полугодие. (За первое полугодие 2023 депозиты принесли 21,6% от чистой прибыли). "Интер РАО" также почти не имеет кредитов и займов, что обнуляет негативный эффект от роста стоимости заимствований на финансовые результаты компании".

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