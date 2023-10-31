"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Bristol Myers

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармкомпании Bristol Myers Squibb, сообщается в материале аналитиков.

"Бумага торгуется с высоким дисконтом к аналогам, что, на наш взгляд, отражает обоснованную обеспокоенность по поводу конкуренции со стороны дженериков. Revlimid, ранее наиболее крупный продукт по выручке, сталкивается с конкуренцией со стороны аналога от Teva (выпушен в марте 2022 года). Продажи Revlimid (13% выручки) в 3К23 упали на 41%, - отмечают эксперты. - Вместе с тем квартальная выручка по Eliquis, продукту с максимальной выручкой на текущий момент, в постоянной валюте не выросла, а по Pomalyst/Imnovid и Sprycel снизилась г/г. Неясно, удастся ли компании компенсировать потерю выручки от Revlimid за счет роста по другим продуктам".

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