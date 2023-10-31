"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций класса H Great Wall Motor до HKD14,5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций класса H китайского автопроизводителя Great Wall Motor на 16% - с 12,5 до 14,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Доход на автомобиль обновил максимум, а увеличение базы прибыли подстегнет продвижение компании в сегмент автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Выручка Great Wall Motor за 3К23 выросла на 32.6% г/г и 21% к/к (до CNY49,53 млрд), а чистая прибыль - на 41.9% г/г и 206,1% к/к (до CNY3,63 млрд). Постоянная чистая прибыль достигла CNY3,06 млрд. Результаты за 3К23 превысили наши ожидания из-за сокращения логистических расходов и вклада экспорта в прибыль. Мы повышаем прогноз чистой прибыли на 2023 и 2024 годы на 41% и 15% соответственно (до CNY8,5 млрд и CNY9,5 млрд", - указывают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.