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31 октября 2023 года 15:41

Рубль днем сократил темпы роста к основным валютам после обновления максимальных отметок с середины лета в парах с ними

Москва. 31 октября. Доллар США, евро и китайский юань снижаются на Московской бирже днем во вторник, отыграли часть утреннего падения до отметок июля-августа. Рубль повышается к бивалютной корзине, сократил темпы роста после обновления максимальных отметок с середины лета в парах с основными валютами.

Курс доллара США составил 92,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 92 руб. впервые с 1 августа. Евро к этому времени стоил 98,36 руб./EUR1, подешевев на 28,25 копейки. Ранее евро опускался до отметки 97,42 руб. впервые с 5 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,58 копейки, до 95,01 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,2 копейки, до 12,57 руб. Ранее юань падал ниже 12,5 руб. впервые с 11 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется в ходе дневных торгов, хотя и несколько подсократил темпы роста. Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть и остаточный спрос на рублевую ликвидность, наблюдаемый в рамках налоговых выплат октября. Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать неожиданное повышение Банком России ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 15%, в прошлую пятницу, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

"Российский рубль прорывается на максимумы начала августа. Идея оперативного укрепления рубля оправдалась, и инвалюты идут строго по назначенному маршруту - вниз. (. . .) На минимуме вторника валютная пара "доллар-рубль" уже отметилась у 91,6 руб., евро был у 97,4 руб., а юань прокалывал 12,5 руб. Технический план-минимум на осень исполнен полностью. До фундаментальных расчетных уровней остается порядка 2%, и область 90 руб. за доллар, район 95 руб. за евро и юань поближе к 12 руб. могут быть достигнуты в считанные сессии. Особенно если закрытие торгов пройдет под важными уровнями на минимумах дня. Почему покупателям валют не помог фактор налогового периода? Дело в том, что платежи по обязательствам хоть и имеют дедлайн 30 октября, но корпорации вряд ли откладывают все на последний момент, и значит, данный фактор преувеличен в оценках большинства. Более того, фактор восстановленных нормативов репатриации выручки работает за увеличение предложения валюты на рынке, и указ о возврате и продаже валюты на внутреннем рынке будет действовать как минимум полгода. И еще есть жесткая ДКП ЦБ, что играет за сокращение спроса на валюту на бирже, а это драйвер в пользу рубля. Таким образом, и по сроку, и по темпу укрепления, и по целям - свыше 10% вниз по валютам и уход пар ниже важных поддержек - восстановление рубля укладывается в отведенный осенний период. Спекулятивный пузырь в курсе нацвалюты схлопывается, базовый сценарий реализуется", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"На Московской бирже сегодня утром рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. На наш взгляд, в ходе сессии рубль может развить успех, продолжив позитивную динамику. Несмотря на прохождение октябрьского пика налоговых выплат и ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, ужесточение денежно-кредитной политики российским Центробанком и ожидания роста предложения иностранных валют со стороны экспортеров в рамках обязательств по продаже валютной выручки поддерживают рубль", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть растут днем во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК во вторник составляет $88,31 за баррель, что на 0,97% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1%, до $83,13 за баррель.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка являются сигналы возобновившегося спада активности в промышленном секторе Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает спад активности.

Банк России во вторник, 31 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 950 млрд рублей (при лимите 1 трлн 950 млрд рублей и спросе 1 трлн 988,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 октября, банки разместили 1 трлн 562,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 562,4 млрд рублей) в среднем по ставке 12,91% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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