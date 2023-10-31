"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Fix Price

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для депозитарных расписок (GDR) Fix Price с прогнозной стоимостью 406,2 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 11,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"На наш взгляд, отчетность эмитента за третий квартал 2023 года по МСФО нейтральна для его бумаг. Темпы роста бизнеса компании замедляются уже несколько кварталов подряд, в связи с чем результаты не стали сюрпризом. В то же время сейчас внимание инвесторов может быть смещено на процесс редомициляции, а в четвертом квартале вероятно ускорение роста финансовых результатов на фоне более высокой инфляции, что ограничивает негатив от отчетности. Мы сохраняем нейтральный взгляд на расписки Fix Price", - пишет эксперт.

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