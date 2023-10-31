S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4130-4200п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4130-4200 пунктов течение фондовой сессии вторника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Волатильность будет умеренной, баланс рисков представляется нейтрально негативным, - указывает эксперт в комментарии. - Вместе с тем индекс S&P 500 все еще может завершить октябрь в минусе, показав самое продолжительное снижение с марта 2020 года. Этому способствует сдержанная реакция рынка на результаты корпоративной прибыли за третий квартал, ухудшение "гайденсов" по итогам 2023 года, а также макроэкономические препятствия для роста в четвертом квартале и геополитическая напряженность".

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