"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку GDR Fix Price

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены депозитарных расписок (GDR) Fix Price, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Ритейлер опубликовал операционные и финансовые показатели за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Это последняя публикация отчета перед собранием совета директоров, который рассмотрит вопрос смены прописки с Кипра на Казахстан. Позитивный фактор для компании - рост валовой рентабельности до 33,9% с 32,4% годом ранее. Fix Price ожидает ускорение темпов открытия новых магазинов в четвертом квартале - обычно он более прибыльный. Компании удается сохранять низкий уровень долговой нагрузки, объем чистых денежных средств на счетах сейчас составляет 3,1 млрд руб. При этом эмитент показал слабые результаты сопоставимых продаж относительно других отчитавшихся ритейлеров. Сопоставимый трафик продолжает снижаться восьмой квартал подряд, - указывает эксперт. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на GDR Fix Price. В секторе ритейла отдаем предпочтение "Магниту" и X5 Retail Group".

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