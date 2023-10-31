Бумаги Polymetal интересны для инвестиций - ПСБ

Бумаги Polymetal по-прежнему интересны для инвестиций, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Компания представила операционные результаты за III квартал. Главный драйвер роста финансовых результатов - распродажа ранее накопленных запасов, проблема с которыми стояла остро в прошлом году, - отмечает эксперт. - Однако узнать фактическое изменение запасов пока проблематично, т.к. это операционная, а не финансовая отчётность. Косвенно, можно судить по увеличению объёма реализации. За III квартал Полиметалл нарастил продажи на 4%, а по итогам 9 месяцев - на 15%. В то же время динамика роста выручки и EBITDA оказалась сильнее. Причина - рост цен на золото и серебро".

По мнению Головинова, ключевым моментом в инвестиционном кейсе Polymetal является продажа российских активов. Менеджмент сообщал, что вырученные средства будут направлены в том числе на дивиденды. Однако, на взгляд эксперта, завершения сделки стоит ждать не раньше, чем в конце следующего года. Кроме того, всё свидетельствует о том, что цены на золото в начале фазы долгосрочного роста. В совокупности с продажей активов в России это позволит компании накопить достаточно денежных средств, чтобы активно развивать бизнес в новой юрисдикции в Казахстане, полагает Головинов.

"Считаем бумаги Polymetal интересными для инвестиций, наша целевая цена 1 акцию на горизонте 12 месяцев - 790 руб.", - резюмирует эксперт банка.

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