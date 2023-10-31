.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку бумаг TCS Group
.
31 октября 2023 года 13:38
"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку бумаг TCS Group
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку расписок TCS Group, открытую 25 мая 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем топ-идею "Лонг TCS" и ожидаем дальнейшего ререйтинга на 10% к середине ноября. TCS Group - сильная финтех-история, и мы считаем, что уверенный рост клиентской базы и хорошие финрезультаты улучшают ожидания на 2023 год. История роста продолжается", - пишут аналитики. TCS Group - сильная история роста в финансовом секторе, и оценка предполагает премию к игрокам с более сдержанным потенциалом роста, отмечается далее в комментарии. Недавнее увеличение стоимости акций компании привело к некоторому ререйтингу бумаг, но сильный I квартал 2023 года, по мнению экспертов БКС, может стать катализатором к пересмотру ожиданий на год. "По нашим текущим оценкам, TCS Group торгуется на уровне 2023e P/E 14,2х и P/BV 2,7x - фундаментальная рекомендация на 12 месяцев "покупать". Отмечаем, что акции финансового сектора РФ остаются фаворитами, но котировки TCS Group все еще отстают с ростом на 28% с начала года против, например, +72% у Сбера и +42% у ВТБ", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-GDR-ИНВЕСТИДЕЯ
.
31 октября 2023 года 19:38
Рубль по итогам волатильных торгов вторника упал к основным валютам, развернувшись вниз после обновления максимумов с середины лета
Москва. 31 октября. Доллар США, евро и китайский юань отыграли падение первой половины дня и сумели умеренно подорожать на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль растерял рост в ходе волатильной сессии, в итоге умеренно подешевел к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли игроками в последний торговый день месяца. читать дальше
.31 октября 2023 года 19:36
Рынок акций РФ во вторник просел к 3200п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, октябрь завершил ростом
Москва. 31 октября. Рынок акций РФ во вторник снизился в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками в конце месяца на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и наметившегося отскока доллара вверх после завершения налоговых платежей и сокращения спроса на рублевую ликвидность. Индекс Мосбиржи локально падал ниже 3200 пунктов, но смог завершить день выше этой отметки благодаря ослаблению рубля; лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" и "РусГидро". читать дальше
.31 октября 2023 года 19:30
Москва. 31 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали небольшие смешанные изменения, несмотря на возобновление повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно. читать дальше
.31 октября 2023 года 19:03
Вероятно колебание котировок нефти марки Brent у отметки $90 за баррель до конца текущей недели, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. "Цены на сырую нефть снижаются на фоне трансформации вооруженного противостояния в секторе Газа в вялотекущий конфликт, - отмечают эксперты банка. - Мы... читать дальше
.31 октября 2023 года 18:43
"Московская биржа", "Юнипро" и "Интер РАО" являются главными бенефициарами роста процентных ставок среди российских компаний, говорится в комментарии аналитиков "Тинькофф Инвестиций". "Неожиданное повышение ключевой ставки ЦБ сразу на 200 б.п. напугало рынок, - пишут эксперты. - Рост ставки, как... читать дальше
.31 октября 2023 года 18:23
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для расписок (GDR) Fix Price с целевой ценой 437 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 3К23, которые оказались лучше нашего... читать дальше
.31 октября 2023 года 18:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармкомпании Bristol Myers Squibb, сообщается в материале аналитиков. "Бумага торгуется с высоким дисконтом к аналогам, что, на наш взгляд, отражает обоснованную обеспокоенность по поводу конкуренции со стороны... читать дальше
.31 октября 2023 года 17:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций класса H китайского автопроизводителя Great Wall Motor на 16% - с 12,5 до 14,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "Доход... читать дальше
.31 октября 2023 года 17:12
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для депозитарных расписок (GDR) Fix Price с прогнозной стоимостью 406,2 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 11,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "На наш взгляд, отчетность эмитента за... читать дальше
.31 октября 2023 года 16:47
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4130-4200 пунктов течение фондовой сессии вторника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Волатильность будет умеренной, баланс рисков представляется нейтрально негативным, - указывает эксперт в комментарии. - Вместе... читать дальше
.31 октября 2023 года 16:25
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены депозитарных расписок (GDR) Fix Price, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "Ритейлер опубликовал операционные и финансовые показатели за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Это последняя публикация отчета... читать дальше
.31 октября 2023 года 16:05
Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы МПГ в 4К23, с осторожностью сморит на золото и серебро
Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы палладия и платины в четвертом квартале 2023 года/первом полугодии 2024 года на фоне снижения производства металлов платиновой группы (МПГ) в ЮАР и дефицита на рынке, говорится в обзоре инвестбанка. Как отмечают аналитики, проведение в... читать дальше
.31 октября 2023 года 15:44
Курс пары доллар/рубль, возможно, будет колебаться в диапазоне 90-95 руб./$1 в ноябре текущего года, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Основные мировые валюты дешевеют по отношению к рублю на торгах во вторник. Он укрепляется накануне официального старта... читать дальше
.31 октября 2023 года 15:41
Рубль днем сократил темпы роста к основным валютам после обновления максимальных отметок с середины лета в парах с ними
Москва. 31 октября. Доллар США, евро и китайский юань снижаются на Московской бирже днем во вторник, отыграли часть утреннего падения до отметок июля-августа. Рубль повышается к бивалютной корзине, сократил темпы роста после обновления максимальных отметок с середины лета в парах с основными валютами. читать дальше
.31 октября 2023 года 15:23
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) не рекомендуют покупать бумаги (GDR) Fix Price в настоящее время, эмитент продемонстрировал умеренно слабые операционные и финансовые результаты по итогам третьего квартала 2023 года (ключевые финансовые показатели растут на уровне инфляции, маржинальность стагнирует,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.