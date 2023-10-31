"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $50

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $39,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

7 ноября компания опубликует отчетность за III квартал 2023 года. Аналитики ожидают прибыль на акцию на уровне прошлого квартала - $0,07. В случае публикации данных существенно выше прогноза, цена может подняться вверх.

"С технической точки зрения цена бумаги пыталась пробить поддержку на уровне $41,20, но разворот не состоялся, и цена вернулась выше. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $39,5 риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25", - указывают в "Финаме".

Uber Technologies - американская международная публичная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.

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