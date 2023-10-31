"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Polymetal

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг Polymetal, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Один из крупнейших игроков на рынке добычи золота, сменивший юрисдикцию с острова Джерси на Казахстан, отчитался об итогах операционной деятельности за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Позитив для компании - в третьем квартале Polymetal смог снизить разрыв между производством и реализацией. Прогноз производства в золотом эквиваленте (золото + серебро) на 2023 год был сохранен в размере 1,7 млн унций, - пишет эксперт в материале. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Polymetal на фоне неопределенности относительно возможной цены продажи российских активов, а также способа и сроков восстановления прав акционеров, бумаги которых хранятся в НРД. Среди золотодобытчиков мы отдаем предпочтение акциям "Полюса".

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