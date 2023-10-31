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31 октября 2023 года 11:50

Рынок акций РФ утром просел к 3200п по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 31 октября. Цены blue chips в рублевом секторе рынка акций снижаются утром во вторник вслед за ухудшением настроений на внешних фондовых площадках и укреплением рубля, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (Brent торгуется в районе $88 за баррель). Индекс Мосбиржи просел в район 3200 пунктов во главе с бумагами "Северстали".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3209,22 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1098,74 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар подешевел до 91,97 рубля (-0,89 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), "бумаги Роснефти" (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций пока мало поводов для роста на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. По индексу Мосбиржи наиболее вероятный сценарий в краткосрочной перспективе - консолидация в широком диапазоне с верхним сопротивлением 3300 пунктов и нижней поддержкой в районе 3000 пунктов. В США во вторник стартует двухдневное заседание ФРС, участники рынка считают, что текущая ставка останется неизменной, но важны дальнейшие перспективы курса ДКП и когда ожидается послабление. До решения регулятора США рынок перейдет к затишью, а по факту оглашения решения волатильность индексов и бумаг должна будет резко повыситься.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон во вторник противоречивый.

Банк Японии не стал менять ставку, но допустил более сильные изменения доходностей целевых бондов. В Китае статистика вновь не радует, указывая на спад в промышленности. На Ближнем Востоке появляются признаки вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт. Нефть пытается ликвидировать потери, но слабость китайской статистики не позволяет котировкам уверенно развернуться вверх. На этом фоне российский рынок акций просел, отыгрывая слабость китайских данных, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль и высокие процентные ставки сдерживают рост индекса МосБиржи. Рынок акций РФ остается под сдержанным нисходящим давлением ввиду отсутствия масштабных драйверов роста, укрепления рубля и высоких процентных ставок в стране.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ категорически не хочет падать, несмотря на просевшую нефть на фоне отсутствия драйверов роста, поскольку геополитическая напряженность вокруг Израиля не обостряется.

Рынком акций РФ сейчас правят частные инвесторы, которые склонны больше покупать, нежели продавать. При этом на рынке достаточно денег для покупок. Индекс Мосбиржи остается недалеко от годовых максимумов. Падение нефти, неожиданно сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ приводят лишь к небольшим просадкам, которые довольно быстро выкупаются, но не к полноценной коррекции. В такой ситуации вполне может сработать старая аксиома: "если рынок не хочет падать, значит он будет расти". "Поэтому не исключаем, что при появлении какого-нибудь позитива индекс Мосбиржи уйдет выше 3300 пунктов", - отмечает эксперт.

Тем не менее, для какого-то сильного восходящего движения экономических предпосылок нет. По-прежнему можно ожидать, что в скором времени основная масса инвесторов начнет продавать акции, перекладываясь в облигации в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-1,6%, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний в ожидании итогов заседания Федрезерва.

По мнению аналитиков, поддержку котировкам акций оказал тот факт, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники. Вместе с тем рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам заседания 31 октября - 1 ноября на уровне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры также полагают, что председатель Федрезерва Джером Пауэлл оставит открытой возможность еще одного повышения ставки до конца года.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,01-0,5%).

Банк Японии принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних государственных облигаций по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Теперь регулятор будет считать верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбондов, говорится в заявлении японского центробанка.

Тем временем остальные параметры денежно-кредитной политики оставлены неизменными. Так, краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. В прошлом месяце индикатор превысил данную отметку впервые с марта.

На нефтяном рынке утром во вторник цены скорректировались вверх после падения накануне до минимумов за 3 недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $88,03 за баррель (+0,7% и -3,4% в понедельник), декабрьская цена WTI - $82,78 за баррель (+0,6% и -3,8% накануне).

Снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль все еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-3,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,8%).

Выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+11%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,9%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,8%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,7%).

Выручка Fix Price (MOEX: FIXP) (+0,3%) в III квартале выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла на 8% (до 14,2 млрд рублей), чистая прибыль возросла на 6,4% (до 7,4 млрд рублей).

При этом в квартальной отчетности ритейлера говорится, что Fix Price сохраняет приверженность возвращению к дивидендным выплатам. "Одним из приоритетов для нас остается вопрос дивидендов. Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов и сейчас активно прорабатывает возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ритейлера Дмитрия Кирсанова.

В сентябре 2022 года совет директоров компании приостановил действие дивидендной политики, отменив запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей. Решение было обусловлено внешними факторами, говорили тогда в компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 9,98 млрд рублей (из них 1,17 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 792,93 млн рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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