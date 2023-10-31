Риски ослабления рубля до 94 руб./$1 во второй половине текущей недели пока остаются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски временного ослабления рубля до уровня 94 руб./$1 во второй половине текущей недели пока остаются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Национальная валюта сейчас показывает позитивную динамику даже после завершения налогового периода. Тем не менее традиционно давление на рубль усиливается в начале нового месяца, когда обновляется месячный лимит на операции с валютой по выкупу активов нерезидентов. На этом фоне риски временного роста курса пары USD/RUB в сторону 94 руб./$1 во второй половине текущей недели все же остаются", - пишут эксперты в комментарии.

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