"Финам" сохраняет рейтинг акций McDonald''s на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций McDonald''s Corp. на уровне "покупать" при целевой цене акций $305,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 17,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"McDonald''s в 3К23 увеличил выручку на 14% г/г до $6,69 млрд, немного лучше ожидаемых $6,58 млрд, - пишет аналитик Анна Буйлакова. - EPS выросла на 19% г/г до $3,19, что также превзошло консенсус-прогноз Уолл-Стрит в $3,0 на акцию. Ресторатор повысил квартальный дивиденд на 10% до $1,67, дивдоходность NTM - 2,6%. Операционная прибыль повысилась на 16% г/г на фоне опережающего роста выручки. Оцениваем отчет как достаточно уверенный, несмотря на непростую экономическую ситуацию McDonald''s демонстрирует рост продаж, улучшение рентабельности, что подтверждает привлекательность инвестиционной идем по акциям франчайзора".

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