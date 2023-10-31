"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината"(ММК), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Операционная прибыль эмитента за 9М23 по РСБУ выросла на 53% г/г (до 99 млрд руб.). В то же время сталелитейщику удалось нарастить выручку на 6% (до 487 млрд руб.). Отметим, что это неконсолидированные результаты, которые отражают бизнес лишь российского стального подразделения. Вместе с тем исторически его доля в совокупной EBITDA компании превышала 90%, - пишут эксперты в материале. - Результаты совпали с нашими внутренними прогнозами и подтверждают сильную динамику компании. Мы ожидаем, что консолидированная EBITDA ММК во 2П23 вырастет более чем на 20% по сравнению с 1П и составит 108 млрд руб. - в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке стали и восстановления динамики продаж. Наша рекомендация по бумагам "ММК" - "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.