Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Polymetal на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Polymetal на уровне "покупать" на фоне позитивных результатов компании за III квартал 2023 года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Согласно опубликованным производственным результатам Polymetal за 3К23, объем производства золота вырос на 12% г/г за счет увеличения выпуска на российских активах. За 9М23 производство выросло на 6% г/г, так как 14%-ный рост в России сопровождался 10%-ным снижением объемов на казахстанских активах. В то же время компания подтверждает свой прогноз на весь год в объеме 1,7 млн унций, и мы считаем, что Polymetal находится на пути к достижению этих целей", - пишет эксперт.

Также аналитик подчеркивает, что чистый долг компании сократился на 10% к/к до $2,3 млрд, из которых подавляющая часть - $2,2 млрд - приходится на российские активы. "Акции Polymetal торгуются с привлекательным коэффициентом P/E 2023П на уровне 3,8, с дисконтом к "Полюсу" (8,4) и "Селигдару" (12,1), - указывает Смолин. - Мы оцениваем результаты как позитивные и подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям эмитента".

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