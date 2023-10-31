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31 октября 2023 года 09:52

Цены рублевых корпбондов во вторник останутся под давлением продавцов

Москва. 31 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут остаться под давлением продавцов на фоне разнополярных внешних факторов и повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов (до 15% годовых) из-за возросших инфляционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-1,6%, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний в ожидании итогов заседания Федрезерва.

По мнению аналитиков, поддержку котировкам акций оказал тот факт, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники. Вместе с тем рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам заседания 31 октября - 1 ноября на уровне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры также полагают, что председатель Федрезерва Джером Пауэлл оставит открытой возможность еще одного повышения ставки до конца года.

Кроме того, Уолл-стрит оценивала новый указ президента США Джо Байдена, обязывающий разработчиков наиболее мощных систем искусственного интеллекта (ИИ) предоставлять властям информацию о результатах их проверки на безопасность.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,5%).

Банк Японии принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних государственных облигаций по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Теперь регулятор будет считать верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбондов, говорится в заявлении японского центробанка.

Тем временем остальные параметры денежно-кредитной политики оставлены неизменными. Так, краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. В прошлом месяце индикатор превысил данную отметку впервые с марта.

На нефтяном рынке утром во вторник цены скорректировались вверх после падения накануне до минимумов за 3 недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК составила $88,14 за баррель (+0,7% и -3,4% в понедельник), декабрьская цена WTI - $82,94 за баррель (+0,8% и -3,8% накануне).

Снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль все еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет MarketWatch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 октября сократилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась в области ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,002 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,019 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику после снижения в минувшую пятницу на фоне повышения Банком России ключевой ставки на 200 б.п. (до 15% годовых).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,02% и составил 105,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня прибавил 0,1%, поднявшись до 854,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России-БО-002P-03" (+1,08%), " МТС-001P-23" (+0,76%) и "НорНикель-БО-001P-02" (MOEX: GMKN) (+0,46%), в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10-боб" (-1,58%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-1,16%) и " Металлоинвест БО-04" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО АПРИ "Флай Плэнинг" планирует 3 ноября разместить дополнительный выпуск облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей (может быть увеличен до 500 млн рублей), цена размещения составит 100% от номинала. Мосбиржа зарегистрировала допвыпуск облигаций №1, ему присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-03-12464-K-002P. Размещение основного выпуска серии БО-002Р-03 со сроком обращения 4 года объемом 500 млн рублей завершилось в конце сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 20 млрд рублей на уровне 110 б.п. Сбор заявок прошел 30 октября, купоны по выпуску будут переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ и ежемесячными. Техразмещение запланировано на 2 ноября, принять участие в нем смогут только квалифицированные инвесторы. Московская биржа 26 октября зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (номер 4-36241-R-003P-02E).

Кроме того, ООО "Икс 5 Финанс" приняло решение 17 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода. Пятнадцатилетний выпуск компания разместила в мае 2017 года. Ставка текущего купона 5,65% годовых, в планах по выпуску должна была состояться оферта с исполнением 22 ноября 2023 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона облигаций серии 01Р-28R на уровне 14,02% годовых. Корпорация разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Ставка 1-го купона составила, исходя из формулы RUONIA+ спред, 13,37% годовых. Купоны ежемесячные.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн Калашников") установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 9,5% годовых. ТКХ разместил 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2018 года по ставке полугодового купона 9,5% годовых до оферты с исполнением 14 ноября 2023 года. Период предъявления к оферте - с 3 по 9 ноября. В настоящее время других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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