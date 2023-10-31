Индекс Мосбиржи может снизиться до 3200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 3200 пунктов в течение торговой сессии во вторник, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Факторов, которые говорили бы о возобновлении роста российского рынка акций пока не наблюдается. Индекс Мосбиржи еще не отыграл повышение ставки в пятницу, пара доллар/рубль продолжает планомерно снижаться, цены на нефть на данный момент не демонстрируют признаков восстановления. Против рынка могут двигаться отдельные акции, предпочтение отдаем бумагам Polymetal и "НоваБев Групп", - указывают эксперты в комментарии.

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