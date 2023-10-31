Вероятна стабилизация рубля у отметки 93 руб./$1 на торгах во вторник - SberCIB

Вероятна стабилизация рубля у отметки 93 руб./$1 и нефти - в диапазоне $87-88 за баррель Brent на торгах во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в понедельник укрепился до 93 руб./$1 и стабилизировался на этом уровне. Торговые обороты снизились, что свидетельствует о сокращении продаж валюты экспортёрами. Период уплаты налогов закончился, но и спрос на валюту, похоже, начинает снижаться. В этих условиях рубль во вторник может остаться около 93руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Они отмечают, что в понедельник баррель Brent подешевел на $3,03 до $87,45. Новостей об эскалации на Ближнем Востоке не было, и на рынке нефти преобладали продажи. "Инвесторы снижают премию за риск расширения зоны военных действий и обращаются к фундаментальным факторам, ожидая статистику из Китая, а также итогов заседания ФРС США, - отмечается в комментарии. - Этим утром нефть торгуется чуть выше уровней закрытия понедельника. Мы ожидаем, что нефтяные цены останутся под давлением и будут двигаться в диапазоне $87-88 за баррель".

Доходности ОФЗ в понедельник в среднем повысились на 10 б. п., за исключением наиболее коротких выпусков. Во вторник Минфин объявит параметры недельных аукционов. Аналитики SberCIB полагают, если ведомство выберет выпуск с фиксированным купоном, то доходности продолжат расти, поскольку инвесторы будут закладывать в котировки риск повышенной премии на аукционе. Кроме того, ОФЗ-ПД в целом, на взгляд экспертов, не отразили перспективу продолжительного сохранения ключевой ставки на текущем уровне.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.