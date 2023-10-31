Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "О''Кей", статистика из США, еврозоны и Китая:

- Операционные результаты OKEY Group за 9М23;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в октябре;

- Недельные данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API);

- ИПЦ в еврозоне за октябрь;

- ВВП еврозоны за 3К23;

- Индексы PMI в Китае за октябрь.

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