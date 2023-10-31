Возможно закрепление рубля в нижней части диапазона 90-95 руб./$1 во вторник - ПСБ

Возможно закрепление курса рубля в нижней части диапазона 90-95 руб./$1 на торгах во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы считаем, что продажи валютной выручки продолжат оказывать поддержку рублю, хотя и допускаем в ближайшие дни некоторое снижение торговой активности после завершения налогового периода. Ждем, что во вторник пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в нижней части нашего целевого недельного диапазона 90-95 руб./$1, тест его нижней границы в ближайшее время по-прежнему видим вероятным", - пишет аналитик в комментарии.

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