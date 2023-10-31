Кривая ОФЗ еще может "доучесть" подъем ставки ЦБР до 15% - Райффайзенбанк

Кривая рублевых гособлигаций еще может "доучесть" подъем ключевой ставки ЦБР до 15% годовых по итогам прошедшего в октябре заседания, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Кривая ОФЗ, на наш взгляд, пока отреагировала на повышение ставки не в полной мере, судя по всему, на фоне низкой ликвидности рынка госбумаг. Мы полагаем, что потенциал для роста доходностей сохраняется (как минимум в коротком конце за счет учета ожиданий более жесткой монетарной политики на ближайшие несколько кварталов)", - указывают эксперты в комментарии.

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